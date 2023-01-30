Штрафи обленерго від НКРЕКП несуть більше шкоди, ніж користі, - експерт

Накладаннями штрафів на операторів систем розподілу за відключення світла Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наносить більше шкоди, ніж користі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександра Баранюка.

"За умови воєнного часу рішення про притягнення до відповідальності несуть більше шкоди, ніж привносять дисципліни. Керівники та персонал цих електроенергетичних компаній, які перевтомлені роботою, отримують надмірне моральне навантаження збоку держави - виглядає неправильно", - сказав він.

Баранюк додав, що замість накладання штрафів зараз потрібно приступити до напрацювання нормативної бази, яка піджене вимоги до компаній до умов воєнного часу та наявних технологічних можливостей.

Він підкреслив, що такі рішення Регулятора створюють у людей враження, що у відключеннях світла винні виключно розподільчі компанії, а не ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

"Я закликаю комісію мати достатньо сил, щоб припинити неадекватне покарання компаній та обмежитись формальним попередженням", - підсумував Баранюк.

Нагадаємо, раніше Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Крім того, держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.