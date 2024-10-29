За это светит штраф. Где в Украине оставлять машины водителям никак нельзя
В Украине парковать транспортные средства на местах для лиц с инвалидностью (или останавливаться на них) можно только водителям с соответствующими документами или тем, кто таких людей перевозит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Facebook.
Сколько придется заплатить за неправомерную остановку или парковку
Правоохранители рассказали, что привлекают к ответственности водителей, которые оставляют свои автомобили на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью:
- проводят с нарушителями профилактические беседы насчет недопущения нарушений Правил дорожного движения (ПДД)
- составляют на них соответствующие административные материалы
Парковать машины нужно согласно ПДД (фото: facebook.com/kyivpatrol)
В связи с этим водителям в Украине напомнили, что за остановку или стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.
"Будьте взаимовежливы и не нарушайте ПДД", - подытожили в полиции.
Сообщение правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Отметим, что согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), выписать водителю штраф могут:
- за остановку транспортного средства на местах (обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой), где остановка разрешена только водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью
- за стоянку транспортного средства на местах (обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой), где стоянка разрешена только водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью, - кроме случаев вынужденной стоянки
- за создание препятствий водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью, - в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств
- за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью"
Именно такие административные правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере от 60 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. от 1020 до 1700 грн).
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.
Читайте также, что ждет водителей, не оплативших штраф в определенные законодательством сроки.
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