Штрафы за некачественный газ после обстрелов ставят под угрозу восстановление добычи, - эксперт

Штрафы и финансовые санкции за качество газа, не соответствующее установленным стандартам из-за вражеских обстрелов, являются некорректными и ставят под угрозу дальнейшую добычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"Из-за обстрелов в компании возникла ситуация - оборудование повреждено или разрушено... или не запускать добычу, не восстанавливать, ждать там месяцы пока они смогут восстановить оборудование... или пускать газ в систему, который не до конца соответствует показателям и в процессе восстанавливать, потому что мы понимаем, что газ стране нужен", - пояснил Петренко.

По его словам, большинство компаний, понимая ответственность, выбирают второй вариант - пуск газа в систему, даже если качество несколько снизилось. В ответ на это оператор ГТС применяет дополнительные платежи, которые, хотя формально и не называются штрафами, фактически являются финансовым бременем.

"Если компании без вины пострадали от этой ситуации, потому что, извините, российские обстрелы, о какой вине мы здесь с вами можем говорить?", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации.

Петренко отмечает, что логичнее было бы направить эти средства не на штрафы, а на восстановление инфраструктуры, что позволит быстрее вернуться к высокому качеству газа и нормальным объемам добычи.

"Наша позиция очень проста: лучше эти средства... использовать на то, чтобы быстрее восстанавливать оборудование для того, чтобы и обеспечивать качество, и... восстанавливать показатели добычи", - отметил он.

Сейчас, по словам Петренко, между Ассоциацией, НКРЭКУ и Минэнерго продолжается диалог по урегулированию ситуации.

"Мы обращались, есть определенный диалог и надеемся, что все же компромиссное решение будет найдено",- сказал он.

Ранее эксперт по коммунальным услугам Александр Сергиенко отметил, что государство должно не наказывать, а поддерживать украинских газодобытчиков, которые работают в чрезвычайно сложных условиях.