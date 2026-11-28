Российские власти хотят ограничить распространение информации об украинских ударах по РФ и оккупированных территориях. Для этого в Госдуме зарегистрировали три законопроекта, предусматривающих административное и уголовное наказание за публикацию несогласованных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Документы зарегистрированы 26 ноября. Если они будут приняты, российские СМИ и пользователи соцсетей не смогут самостоятельно публиковать информацию о последствиях украинских атак. Фактически Кремль получит возможность определять, какие сообщения об ударах можно распространять.
Первый законопроект предусматривает изменения в российском законодательстве о средствах массовой информации и информации. Они позволят властям контролировать освещение украинских ударов в российских медиа и ограничат распространение неофициальных сведений об их последствиях.
В частности, речь идет об информации о поражении украинскими беспилотниками, ракетами и артиллерией российской военной техники, производственных объектов и мест хранения. Ограничения будут также касаться сообщений о последствиях так называемых "террористических" атак, диверсий и покушений на государственных чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Второй законопроект устанавливает административные наказания. Гражданам России за распространение информации о последствиях украинских ударов будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей или около 6088 долларов.
Для иностранцев, признанных виновными в распространении несанкционированных сведений, предусмотрели не только штрафы, но и депортацию из России.
Третий документ касается изменений в Уголовном кодексе РФ. За повторное нарушение российские власти смогут штрафовать граждан на сумму до 300 тысяч рублей (около 3652 долларов) или приговаривать их к трем годам лишения свободы.
Если распространение несогласованной информации приведет к дополнительному ущербу, наказание может составить до пяти лет заключения. Причем для этого согласно законопроекту предварительный штраф не будет обязательным условием.
Российские военные блоггеры уже обратили внимание на нечеткую формулировку законопроектов. По их мнению, из-за отсутствия конкретного определения несанкционированного распространения информации власти смогут привлечь к ответственности очень широкий круг людей.
Один из милблогеров предположил, что наказание может угрожать не только публикующим видео с мест ударов, но и людям, которые просто обсуждают такие события в частных разговорах.
По его мнению, в нынешнем виде инициатива фактически может запретить россиянам даже упоминать украинские удары, не рискуя нарушить закон.
В ISW считают, что такая реакция может свидетельствовать о росте беспокойства Кремля из-за обсуждения в российском информационном пространстве неспособности властей оградить территорию страны от украинских атак. Российское руководство, вероятно, пытается принудить граждан к самоцензуре.
Напомним, в последние дни украинские беспилотники активизировали удары по российской нефтяной инфраструктуре. 25 ноября СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны поразило сразу два НПЗ в Самарской области – Куйбышевский и Сызранский.
Кроме того, 26 ноября под ударом оказалась промышленная инфраструктура Ставропольского края. В частности, сообщалось о поражении Невинномысской ГРЭС, поставляющей электроэнергию химическому предприятию "Невинномысский Азот".
В ночь на 27 ноября дроны атаковали Ефремов в Тульской области. В результате удара была повреждена местная ТЭЦ, которая обеспечивает энергией завод синтетического каучука.
В ночь на 28 ноября атаки продолжились: дроны вторично через неделю поразили Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, где вспыхнул пожар.