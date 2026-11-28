Документы зарегистрированы 26 ноября. Если они будут приняты, российские СМИ и пользователи соцсетей не смогут самостоятельно публиковать информацию о последствиях украинских атак. Фактически Кремль получит возможность определять, какие сообщения об ударах можно распространять.

Первый законопроект предусматривает изменения в российском законодательстве о средствах массовой информации и информации. Они позволят властям контролировать освещение украинских ударов в российских медиа и ограничат распространение неофициальных сведений об их последствиях.

В частности, речь идет об информации о поражении украинскими беспилотниками, ракетами и артиллерией российской военной техники, производственных объектов и мест хранения. Ограничения будут также касаться сообщений о последствиях так называемых "террористических" атак, диверсий и покушений на государственных чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Второй законопроект устанавливает административные наказания. Гражданам России за распространение информации о последствиях украинских ударов будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей или около 6088 долларов.

Для иностранцев, признанных виновными в распространении несанкционированных сведений, предусмотрели не только штрафы, но и депортацию из России.

Третий документ касается изменений в Уголовном кодексе РФ. За повторное нарушение российские власти смогут штрафовать граждан на сумму до 300 тысяч рублей (около 3652 долларов) или приговаривать их к трем годам лишения свободы.

Если распространение несогласованной информации приведет к дополнительному ущербу, наказание может составить до пяти лет заключения. Причем для этого согласно законопроекту предварительный штраф не будет обязательным условием.

Законопроекты уже раскритиковали в России

Российские военные блоггеры уже обратили внимание на нечеткую формулировку законопроектов. По их мнению, из-за отсутствия конкретного определения несанкционированного распространения информации власти смогут привлечь к ответственности очень широкий круг людей.

Один из милблогеров предположил, что наказание может угрожать не только публикующим видео с мест ударов, но и людям, которые просто обсуждают такие события в частных разговорах.

По его мнению, в нынешнем виде инициатива фактически может запретить россиянам даже упоминать украинские удары, не рискуя нарушить закон.

В ISW считают, что такая реакция может свидетельствовать о росте беспокойства Кремля из-за обсуждения в российском информационном пространстве неспособности властей оградить территорию страны от украинских атак. Российское руководство, вероятно, пытается принудить граждан к самоцензуре.

Последние удары Украины по России

Напомним, в последние дни украинские беспилотники активизировали удары по российской нефтяной инфраструктуре. 25 ноября СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны поразило сразу два НПЗ в Самарской области – Куйбышевский и Сызранский.