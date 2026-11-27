В ночь на 27 ноября дроны атаковали русский Ефремов в Тульской области. Повреждена местная ТЭЦ, поставляющая энергию завода, производящего компоненты для ракетного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA .

Читатели ASTRA сообщили о взрывах в городе и звуках дронов. Также, по их словам, у Ефрема исчезло отопление.

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников. Однако жители Ефремова жаловались, что воздушной тревоги не было, и они буквально очнулись от работы ПВО и "хлопка".

OSINT-аналитик издания за видео установил, что один из взрывов прогремел в районе Ефремовской ТЭЦ на улице Заводской.

Станция работает с 1933 года, преимущественно на природном газе. Она производит электроэнергию и тепло для города и местных промышленных предприятий.

Среди них - Ефремовский завод синтетического каучука, производящий компоненты для ракетного топлива.

Ранее читатели ASTRA сообщали, что атаку подвергся и сам завод. По их словам, в последнее время туда "часто прилетает", хотя официально об этом не сообщалось.