Рада провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости
Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №15348, предусматривающий значительное увеличение штрафов для водителей за превышение скорости.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.
Документ предусматривает штрафы от 680 до 3400 гривен за превышение скорости, а за повторные нарушения - до 17 000 гривен.
Не набрал голосов и альтернативный законопроект №15348-1 - его поддержали 198 нардепов. Он, в частности, предусматривает отмену "порога безнаказанности" в 20 км/ч.
Реакция СНБО
Секретарь СНБО Игорь Клименко уже отреагировал на результаты голосования Верховной Рады за законопроект о новых штрафах за превышение скорости.
По его словам, досадно, что безопасность на дорогах до сих пор не ко времени.
"Но мы не останавливаемся. По заданию президента вместе с соответствующими органами и общественностью продолжим работать над решениями, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье людей", - отметил Клименко.
Новые штрафы для водителей
Напомним, в Украине планируют усилить ответственность за систематические нарушения ПДД. Законопроект предусматривает градацию наказания в зависимости от превышения скорости, а для водителей-рецидивистов могут ввести более строгие санкции, в частности, временная остановка или лишение права управления.
К тому же в Украине планируют ужесточить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 гривен до 17 тысяч гривен:
- свыше 20 км/ч - 680 гривен;
- свыше 40 км/ч - 2040 гривен;
- свыше 60 км/ч - 2720 гривен;
- свыше 80 км/ч - 3400 гривен;
- пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.
Однако законопроект до сих пор не принят Верховной Радой.