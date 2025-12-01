Штраф за сдачу жилья в аренду: когда украинцам придется платить

Налоговая служба напомнила украинцам об обязанности декларировать доходы от сдачи жилья в аренду и вовремя платить налоги. Нарушение этих требований может иметь как административные, так и уголовные последствия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС
в Полтавской области.
За сдачу квартиры или дома без уплаты налогов предусмотрена ответственность по ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Штраф в таких случаях может составлять от 51 до 85 тысяч гривен.
Если договор аренды заключен между физическими лицами, налог на доходы физических лиц и военный сбор платит именно арендодатель.
Он обязан самостоятельно начислить и внести налоги в бюджет в течение 40 дней после завершения отчетного квартала - до 9 февраля, 9 мая, 9 августа и 9 ноября.
Ставка НДФЛ составляет 18%, военного сбора - 1,5% от суммы арендного дохода.
Арендодатели отражают полученный доход и уплаченные налоги в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.
Ее необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации до 1 мая года, следующего после отчетного.
Реквизиты для уплаты налогов доступны на сайте налоговой службы. Дополнительную информацию можно получить по номеру контакт-центра ГНС 0 800 501 007 или на портале tax.gov.ua.
Читайте также о том, что в Украине предлагают урегулировать деятельность риелторов, в частности обязать их регистрировать ФЛП или работать как юрлица, а также запретить взимать комиссию без обращения клиента. Соответствующая петиция уже набрала необходимые 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть президент.
Ранее мы писали о том, что делать, если арендодатель отказывается отдавать задаток за квартиру, а также о том, кто на самом деле должен платить за услуги риелтора - владелец жилья или арендатор.