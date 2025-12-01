Штраф за сдачу жилья в аренду: когда украинцам придется платить

Какие штрафы грозят арендодателям

За сдачу квартиры или дома без уплаты налогов предусмотрена ответственность по ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Штраф в таких случаях может составлять от 51 до 85 тысяч гривен.

Кто должен платить налог

Если договор аренды заключен между физическими лицами, налог на доходы физических лиц и военный сбор платит именно арендодатель.

Он обязан самостоятельно начислить и внести налоги в бюджет в течение 40 дней после завершения отчетного квартала - до 9 февраля, 9 мая, 9 августа и 9 ноября.

Ставка НДФЛ составляет 18%, военного сбора - 1,5% от суммы арендного дохода.

Декларирование доходов

Арендодатели отражают полученный доход и уплаченные налоги в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Ее необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации до 1 мая года, следующего после отчетного.

Где найти реквизиты

Реквизиты для уплаты налогов доступны на сайте налоговой службы. Дополнительную информацию можно получить по номеру контакт-центра ГНС 0 800 501 007 или на портале tax.gov.ua.