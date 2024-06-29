Каким будет наказание, если сорвать цветы с клубы или повредить газон: суммы штрафов
Украинское законодательство запрещает повреждать зеленые насаждения в пределах населенных пунктов. В случае нарушения гражданам грозит штраф.
РБК-Украина рассказывает, как накажут украинцев, если сорвать цветы с клумбы или повредить зеленые насаждения.
Сколько придется заплатить за уничтожение зеленых насаждений
Статья 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание за уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в пределах населенных пунктов и за их пределами, не отнесенными к лесному фонду.
В частности, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения в пределах населенных пунктов, непринятие мер по их охране, а также самовольный перенос в другие места при застройке отдельных участков, занятых объектами озеленение повреждения деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов, не отнесенных к лесному фонду, или их незаконная порубка - влекут наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 до 510 грн) и на должностных лиц или физических лиц - предпринимателей - от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 до 850 грн).
Какое наказание за пожар в лесу или поджог травы
Также украинцев могут наказать за самопроизвольное сжигание растительности или ее остатков. За это нарушение статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 3 060 до 12 240 гривен. Если это должностное лицо, то сумма может достигать 15 300 до 30 600.
Если же гражданин привел к пожару в лесу или на поле, то по статье 245 Уголовного кодекса ему назначат штраф от 91 800 тысяч до 153 тысяч гривен и ограничение и лишение свободы от двух до пяти лет.
В случае, если действия нарушителя привели к гибели людей, массовой гибели животных или иным тяжким последствиям - то злоумышленнику грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.
Поджоги во время военного положения по статье 113 Уголовного кодекса Украины могут приравнять к диверсии. За это нарушителя могут лишить свободы на 15 лет или заключить в тюрьму пожизненно с конфискацией имущества.
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При подготовке публикации были использованы материалы: Уголовный и Административный Кодексы Украины.
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