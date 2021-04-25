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Штраф за вечірку Тищенка під час локдауну заплатить лише готель і ресторан, - Рубан

Новость на русском → Київ, Неділя 25 квітня 2021 14:07
Штраф за вечірку Тищенка під час локдауну заплатить лише готель і ресторан, - Рубан Фото: Тищенко влаштував вечірку в ресторані під час локдауну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

За вечірку, яку влаштував нардеп Микола Тищенко під час локдауну, штраф заплатить адміністрація готелю і ресторану. Сума штрафу складає 34 тисячі гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Тищенко "молодець", для своєї дружини влаштував свято, але це, на жаль, ставлення до певних правил, які встановлюються для всієї України. У понеділок був складений протокол на 34 тис. грн, і підготовлені документи до кримінального провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм - ред.). Відповідати буде тільки адміністрація готелю і ресторану", - розповів Рубан.

Він зазначив, що після інциденту були проведені рейди майже по всіх готелях і ресторанах при них. "Щодня перевірялося по 20-25 закладів, складалося від 2 до 3 протоколів", - додав Рубан.

Раніше стало відомо, що нардеп Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження дружини. Вона пройшла в ресторані готелю Fairmont.

22 квітня на засідання партії "Слуга народу" обговорили скандал з Миколою Тищенком, який влаштував гучне святкування дня народження своєї дружини. Було прийнято рішення, що Тищенко пояснить цю ситуацію на засіданні політради "Слуги народу".

Народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик розповів РБК-Україна, що фракція вирішила, щоб Тищенко пожертвував гроші на закупівлю дронів або іншого додаткового оснащення на передову на Донбас.

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