Штраф за вечірку Тищенка під час локдауну заплатить лише готель і ресторан, - Рубан

"Тищенко "молодець", для своєї дружини влаштував свято, але це, на жаль, ставлення до певних правил, які встановлюються для всієї України. У понеділок був складений протокол на 34 тис. грн, і підготовлені документи до кримінального провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм - ред.). Відповідати буде тільки адміністрація готелю і ресторану", - розповів Рубан.

Він зазначив, що після інциденту були проведені рейди майже по всіх готелях і ресторанах при них. "Щодня перевірялося по 20-25 закладів, складалося від 2 до 3 протоколів", - додав Рубан.