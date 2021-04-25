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Штраф за вечеринку Тищенко во время локдауна заплатит только отель и ресторан, - Рубан

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 апреля 2021 14:07
Штраф за вечеринку Тищенко во время локдауна заплатит только отель и ресторан, - Рубан Фото: Тищенко устроил вечеринку в ресторане во время локдауна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

За вечеринку, которую устроил нардеп Николай Тищенко во время локдауна, штраф заплатит администрация отеля и ресторана. Сумма штрафа составляет 34 тысячи гривен.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Тищенко "молодец", для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тыс. грн и подготовлены документы к уголовному производствк по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм - ред.). Отвечать будет только администрация отеля и ресторана", - рассказал Рубан.

Он отметил, что после инцидента были проведены рейды почти по всем гостиницам и ресторанам при них. "Ежедневно проверялось по 20-25 заведений, составлялось от 2 до 3 протоколов", - добавил Рубан.

Ранее стало известно, что нардеп Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Она прошла в ресторане отеля Fairmont.

22 апреля на заседании партии "Слуга народа" обсудили скандал с Николаем Тищенко, который устроил громкое празднование дня рождения своей жены. Было принято решение, что Тищенко объяснит эту ситуацию на заседании политсовета "Слуги народа".

Народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык рассказал РБК-Украина, что фракция решила, чтобы Тищенко пожертвовал деньги на закупку дронов или другого дополнительного оснащения на передовую на Донбасс.

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