Штраф за вечеринку Тищенко во время локдауна заплатит только отель и ресторан, - Рубан

"Тищенко "молодец", для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тыс. грн и подготовлены документы к уголовному производствк по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм - ред.). Отвечать будет только администрация отеля и ресторана", - рассказал Рубан.

Он отметил, что после инцидента были проведены рейды почти по всем гостиницам и ресторанам при них. "Ежедневно проверялось по 20-25 заведений, составлялось от 2 до 3 протоколов", - добавил Рубан.