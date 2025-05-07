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Как не нарваться на штраф: где разрешено ездить на велосипеде и что требует закон

Среда 07 мая 2025 07:30
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Как не нарваться на штраф: где разрешено ездить на велосипеде и что требует закон Ездить на велосипеде нужно по правилам (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Велосипедисты - полноценные участники дорожного движения. Поэтому за нарушение правил им грозит штраф.

Где можно ездить, что должно быть на велосипеде и как избежать проблем с полицией, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Основные правила для велосипедистов

Патрульная полиция Киева напоминает украинцам, что согласно Правилам дорожного движения (ПДД), велосипедисты должны придерживаться четких требований.

Между тем их игнорирование - не просто халатность, а административное нарушение.

Среди основных правил для велосипедистов стоит упомянуть следующие:

  • движение разрешено по велодорожкам, а при их отсутствии - по крайней правой полосе проезжей части в один ряд;
  • выезжать на дорогу имеют право только лица от 14 лет.

Как должен быть оборудован велосипед

Украинцам напомнили также, что для безопасной и правомерной езды, велосипед должен быть оборудован:

  • исправными тормозами;
  • звуковым сигналом;
  • светоотражателями (белый - спереди, красный - сзади, оранжевый - по бокам);
  • фонарем или фарой (в темное время суток или при плохой видимости).

Личная безопасность велосипедистов

Кроме того, велосипедистам рекомендуется использовать личные средства безопасности:

  • шлем;
  • наколенники;
  • налокотники.

Для того чтобы снизить риск аварий, стоит также дополнительно использовать световозвращающие элементы на одежде, шлеме или рюкзаке. Это значительно повышает видимость для водителей, особенно ночью.

Ответственность за нарушения

За нарушение Правил дорожного движения велосипедисты несут административную ответственность - согласно части 2 статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

По состоянию на сейчас речь идет о штрафе в размере 340 гривен.

Как не нарваться на штраф: где разрешено ездить на велосипеде и что требует законКак не нарваться на штраф: где разрешено ездить на велосипеде и что требует законПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине езда для велосипедистов под запретом.

Читайте также, как правильно пересекать дорогу с велосипедом, чтобы не получить наказание.

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