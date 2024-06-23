Водителям напомнили, за какое распространенное нарушение могут забрать авто

Переезд железнодорожных путей является зоной повышенного риска для водителей и их пассажиров. Нарушение правил ПДД в этом случае несет гораздо более серьезное наказание, чем просто штраф.

Какое наказание за нарушение правил движения через железнодорожный переезд

Статья 123 Административного кодекса Украины определяет, что за нарушение правил движения через железнодорожный переезд водителю дают штраф в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн).

За въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, назначают:

наложение штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового

или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового

или административный арест сроком от 7 до 10 суток с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового

Если правила переезда нарушил водитель-перевозчик или нарушение произошло во время транспортировки пироопасных грузов, то наказание может быть следующим:

лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового

или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового

Какие правила соблюдать при пересечении железнодорожных переездов

Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только на железнодорожных переездах.

На железнодорожном переезде водитель обязан руководствоваться указаниями и сигналами дежурного по переезду, положением шлагбаума, световой и звуковой сигнализацией, дорожными знаками и дорожной разметкой, а также убедиться в том, что поезд не приближается.

Когда движение по железнодорожному переезду запрещено, водитель должен остановиться перед дорожной разметкой (стоп-линией), дорожным знаком "Стоп" (проезд без остановки запрещен), шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть сигналы. В случае, если средств организации дорожного движения нет, нужно остановиться не ближе, чем за 10 м к ближайшему рельсу.

Если перед переездом отсутствует дорожная разметка или дорожные знаки, определяющие количество полос движения, то переезд разрешается только в один ряд.

Движение через переезд запрещается, если: