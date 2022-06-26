Не тільки штраф. У Києві можуть вилучати авто без глушника

Зазначається, що за порушення нової заборони на їзду без глушника у Києві передбачено не лише штраф.

"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 правил дорожнього руху, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ЦПД нагадали, що Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, які не обладнані шумопоглиначем, до скасування режиму воєнний стану на території всієї країни.