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Не только штраф. В Киеве могут изымать авто без глушителя

Фото: в Киеве могут изымать авто без глушителя (freepik)
Автор: Иван Носальский

В Киеве правоохранители имеют право изымать авто за езду по городу без шумопоглотителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что за нарушение нового запрета на езду без глушителя в Киеве предусмотрен не только штраф.

"Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", - сказано в сообщении.

При этом в ЦПД напомнили, что Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, которые не оборудованы шумопоглотителем, до отмены режима военного положения на территории всей страны.

Напомним, в четверг, 23 июня, стало известно, что на время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя.

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