Штраф и потеря прав? В полиции объяснили, наказывают ли водителей за "благодарность" аварийкой

Когда аварийку нужно включать обязательно

По словам Белошицкого, в последнее время в сети распространяется информация, будто за "благодарность" на дороге аварийкой можно получить штраф и даже потерять водительское удостоверение.

Учитывая это, он напомнил гражданам, ссылаясь на Правила дорожного движения (ПДД), что водители могут включать аварийную сигнализацию (аварийку) по нескольким причинам - когда хотят передать определенную информацию другим участникам движения.

Так, согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная световая сигнализация должна быть включена:

в случае вынужденной остановки на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;

на механическом транспортном средстве, которое движется с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено;

на механическом транспортном средстве, которое буксируется;

на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

Упоминаются ли в ПДД "благодарность" или "извинение" аварийкой

Белошицкий рассказал, что в ПДД не упоминается о "благодарности" или "извинениях" аварийной сигнализацией.

"Классический случай - когда водитель хочет поблагодарить или извиниться за маневр (например, за пропуск в очереди или за ошибку на дороге)", - объяснил правоохранитель.

Он отметил, что использование аварийки:

должно соответствовать реальным условиям и обстановке на дороге;

не мешать движению;

не создавать аварийной обстановки.

"То есть аварийку не следует использовать в ситуациях, когда это создаст аварийную ситуацию. И конечно, мы не "формируем" вопрос вежливости на дороге", - добавил полицейский.

Наказание за неправильное использование предупредительных сигналов

В завершение Белошицкий сообщил, что согласно ПДД, за неправильное использование предупредительных сигналов в Украине предусмотрен штраф.

Так, в статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) упоминается о нарушении правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.

Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

"Лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях", - подчеркнул он и добавил, что представителям медиа "всегда лучше ссылаться на официальные источники, а не яркие заголовки".

Публикация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)