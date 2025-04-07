Жест вежливости или нарушение: что "светит" водителям за благодарность аварийкой

Украинские водители часто используют сигнал аварийки для того, чтобы поблагодарить других участников дорожного движения. Законом четко определено, когда ее можно включать, и нарушение этих правил может иметь серьезные последствия.

Когда можно включать аварийку

Случаи, при которых разрешается включение аварийной световой сигнализации, установлены п. 9.9 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины.

Аварийная сигнализация должна быть включена:

в случае вынужденной остановки на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;

на механическом транспортном средстве, которое движется с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено этими Правилами;

на механическом транспортном средстве, которое буксируется;

на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

Также при совершении дорожно-транспортного происшествия вместе с включением аварийной световой сигнализации должен быть установлен знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м вне их.

Можно ли "благодарить" аварийкой

"Таким образом использование аварийной световой сигнализации в других случаях, не предусмотренных Правилами дорожного движения, в частности, для благодарности другим водителям, может считаться административным правонарушением за ст. 122, ст. 125 КУоАП, за что предусмотрено предупреждение или штраф в размере 510 гривен", - говорит юрист.

Если указанное выше нарушение повлекло создание аварийной обстановки, а именно: заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры по обеспечению безопасности личной и других граждан, водитель может быть оштрафован на 1 445 гривен или лишен права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.