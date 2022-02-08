Штраф 65000 гривень. МОЗ пригрозило карати за переведення медиків на пів ставки

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пригрозив керівникам медзакладів штрафами за переведення медиків на пів ставки. За кожного такого працівника з них стягуватимуть 65 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віктора Ляшка.

Як зазначив міністр, сьогодні у нього пройшла зустріч з виконувачем обов'язків голови Державної служби з питань праці Ігорем Дегнерою. В ході бесіди обговорювалися питання контролю за виплатою заробітної плати медикам та їх незаконне переведення на пів ставки.

"Якщо такий факт буде зафіксований, то керівнику медустанови загрожує штраф 65 000 тисяч гривень за кожного такого працівника", - підкреслив Ляшко.