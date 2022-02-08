Штраф 65000 гривен. Минздрав пригрозил наказывать за перевод медиков на полставки

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пригрозил руководителям медучреждений штрафами за перевод медиков на полставки. За каждого такого работника с них будут взыскивать 65 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Виктора Ляшко.
Как отметил министр, сегодня у него прошла встреча с исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам труда Игорем Дегнерой. В ходе беседы обсуждались вопросы контроля за выплатой заработной платы медикам и их незаконный перевод на полставки.
"Если такой факт будет зафиксирован, то руководителю медучреждения грозит штраф 65 000 тысяч гривен за каждого такого работника", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, ранее Офис президента Украины призвал медиков сообщать о фактах невыплаты повышенной заработной платы.
Отметим, в Украине с 1 января текущего года медикам подняли зарплату, в частности, врачи должны получать не менее 20 000 гривен в месяц.