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Офіс президента закликав медиків повідомляти про факти невиплати підвищеної зарплати

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 12:23
Офіс президента закликав медиків повідомляти про факти невиплати підвищеної зарплати Фото: Офіс президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Цього року за ініціативи президента Володимира Зеленського відбулось підвищення зарплат медикам. Водночас в областях багато головних лікарів штучно створюють умови, аби не підвищувати платню персоналу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

"В багатьох закладах лікарям та молодшому медичному персоналу за січень нараховано нову базову заробітну плату. На центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати", - розповів заступник очільника ОП.

З цього приводу під час селекторної наради Кирило Тимошенко чітко окреслив вимоги для всіх керівників регіонів. За його словами, люди не мають відчувати незручності через недоліки роботи на місцях.

Ситуацію у лікарнях по країні вже перевіряє особисто міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Тимошенко обіцяє теж доєднатися до цих перевірок.

"Звертаюсь до всіх лікарів та медичних працівників, якщо ви не отримали підвищену зарплату або вас примушують перейти на неповну ставку, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення президента України", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко, який також є координатором програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво”, повідомив, що в 2021 році у межах програми відкрили 132 сучасних приймальних відділення в опорних лікарнях по всій Україні.

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Офіс президента
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