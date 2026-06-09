10 превышений скорости и без прав? Какие новые наказания для водителей готовят в Украине

После смертельного ДТП в Киеве власти готовят изменения для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Среди возможных мер - изъятие удостоверения, ограничение на управление автомобилем или повторная сдача экзаменов.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, отвечая на вопрос РБК-Украина во время общения со СМИ.

Какие санкции готовят для водителей-нарушителей

По его словам, в среду этот вопрос рассмотрит правоохранительный комитет Верховной Рады. Кроме того, МВД проведет отдельные совещания по безопасности дорожного движения.

"У правоохранительных органов на сегодня нет рычагов влияния на таких людей, которые на постоянной основе нарушают скорость и совершают ДТП", - сказал Клименко.

Министр отметил, что пока речь не идет о введении балльной системы, поскольку для этого необходимо создать масштабную цифровую инфраструктуру. Зато в краткосрочной перспективе власти рассматривают механизм, который будет предусматривать санкции за систематические нарушения.

"Будет, например, 10 нарушений превышения скорости, и будут какие-то санкции. Например, изъятие водительского удостоверения, ограничение или пересдача экзамена", - пояснил глава МВД.

По словам Клименко, при подготовке изменений будут учитывать не только количество нарушений, но и их тяжесть.

"Если превышение скорости на 10 км - это одна история. Когда превышение скорости на 50-80 км - это уже может быть трагедия", - отметил он.

Министр добавил, что проект предложений уже готовится, а над ним совместно будут работать Национальная полиция, народные депутаты, юристы и эксперты. Драфт будет готов сегодня-завтра.

После резонансного ДПТ в Киеве ужесточат наказание за превышение скорости

Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство готовит комплекс решений для снижения аварийности на дорогах. Среди них - усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, более жесткие санкции за превышение скорости, совершенствование системы фиксации нарушений и законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Толчком к обсуждению изменений стала смертельная авария, которая произошла 5 июня в Киеве. Около 17:30 автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского.

В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик, женщина и двое полицейских.

8 июня суд отправил 49-летнего водителя Mercedes под стражу на 60 дней. Полиция ранее сообщила ему о подозрении.