В Карпатах очікується до 40 см снігу

Фото: гора Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)

Від походів в гори радять утриматися

Сьогодні, 6 травня ,та протягом першої половини доби 7 травня у Карпатах, внаслідок проходження активного циклону, очікується значне погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український гідрометцентр" в Facebook.

Зокрема, циклон спричинить сильний вітер (пориви 10-20 м/с, подекуди до 24 м/с), значний дощ та мокрий сніг, сніг, місцями хуртовини.

"Очікується приріст снігового покриву висотою: на середньогір’ї - 10-20 см, на високогір'ї - до 40 см! Наполегливо радимо утриматись від походів у гори та на високогір'я!", - говорится в повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні 4 травня різко зіпсувалася, попередили про град та штормове попередження. В Карпатах випав сніг.

Крім того, по всій території країни протягом останніх днів випадають значні опади. Так, у вівторок, 5 травня, у Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово" .

У понеділок, 4 травня, в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. Так, затоплення спостерігалося на вул. Чернігівській, вул. Кудряшова та вул. Богданівській. В результаті сильної зливи з грозою на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.