Сильні зливи накриють захід України, грозять підтоплення
Сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
Через зливи на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рiвнями. Можуть бути підтоплення.
Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.
В місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки).
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.
Зазначимо, вчора Карпати засипало снігом, в інших регіонах України йшли дощі. Також рятувальники попереджали про підтоплення.