ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сильні зливи накриють захід України, грозять підтоплення

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 травня 2021 08:31
Сильні зливи накриють захід України, грозять підтоплення Фото: в Україні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Через зливи на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рiвнями. Можуть бути підтоплення.

Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

В місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки).

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Зазначимо, вчора Карпати засипало снігом, в інших регіонах України йшли дощі. Також рятувальники попереджали про підтоплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ливень Погода
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми