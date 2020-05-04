Рівень води в Десні впав до історичного мінімуму

Фото: річка Десна (wikipedia.org)

Рівень води у річці у межах Чернігова нижчий за норму майже у 5 разів

У Чернігові зафіксували найнижчий рівень води у річці Десна за 140 років спостережень. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

За його словами, нинішній рівень води у річці у межах Чернігова нижчий за норму майже у 5 разів.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня маємо показник 145 см над "0" поста. Для порівняння, нормальним середнім рівнем для Десни в цей період вважається 680 см над "0" поста. Бо зазвичай, щороку на цей час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б’ють на сполох - різниця з нормою складає понад 5 метрів. Подібна ситуація і на інших територіях області", - повідомив Прокопенко.

Він додав, що така ситуація зафіксована вперше за 140 років досліджень. У випадку спекотної та бездощової погоди влітку ситуація може впасти до критичного рівня 50-70 см над "0" поста.

За словами Прокопенка, окрім погодних причин, зневодненню водойм також сприяє неконтрольоване осушення територій та стихійні розорення луків та пасовищ в прибережних захисних смугах.

У зв’язку з цим при ОДА створили спеціальну робочу групу з представників Держекоінспекції, Держгеокадастру та Деснянського басейнового управління водних ресурсів, які проінспектують ситуацію у регіоні.

Рівень води в Десні у межах Чернігова впав до історичного мінімуму Станом на ранок сьогоднішнього дня маємо показник... Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 4 травня 2020 р.

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