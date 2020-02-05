ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заметіль, сильний вітер та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 08:00
Заметіль, сильний вітер та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у західних, північних та центральних областях йтиме сніг

Погода в Україні 5 лютого різко погіршиться, заметіль та сильний сніг. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сильний сніг, вдень +1+3, а вночі 0-2. У північних областях теж сніг, вдень -1+1 і вночі так само.

Заметіль, сильний вітер та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Центр країни сьогодні засніжений, вдень температура повітря складе -1+1 і вночі так само. А в східних областях буде дощ зі снігом, вдень +1+3, а вночі -1+1.

На півдні країни тільки сильні дощів, вдень +5+7, а вночі +3+5.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сильний сніг, вдень -1+1 і вночі так само.

Заметіль, сильний вітер та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за прогнозом УкрГідрометцентру, на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см). Крім того, оголошено штормове попередження - пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини.

Штормовий вітер, замети та сніг до 40 см: синоптики попередили про різке погіршення погоди Дощ з мокрим снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся