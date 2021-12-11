ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Негода в Україні: залишаються без світла 55 населених пунктів у трьох областях

Новость на русском →
Україна, Субота 11 грудня 2021 08:10
Негода в Україні: залишаються без світла 55 населених пунктів у трьох областях Фото: через негоду знеструмлені 55 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погодних умов без світла залишаються 55 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), та спрацювання систем ЛЕП, залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у тьох областях, а саме:

  • Київська - 25,
  • Житомирська - 21,
  • Чернігівська - 9.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні майже на всій території України йтиме дощ, а на заході - зі снігом. Опади оминуть лише східні області.

Додамо, в Україні на ці вихідні будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря сьогодні буде переважно плюсова, а в неділю похолодає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Линия электропередач
NEWS
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет