Негода в Україні: залишаються без світла 55 населених пунктів у трьох областях
Фото: через негоду знеструмлені 55 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні через погіршення погодних умов без світла залишаються 55 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), та спрацювання систем ЛЕП, залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у тьох областях, а саме:
- Київська - 25,
- Житомирська - 21,
- Чернігівська - 9.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні майже на всій території України йтиме дощ, а на заході - зі снігом. Опади оминуть лише східні області.
Додамо, в Україні на ці вихідні будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря сьогодні буде переважно плюсова, а в неділю похолодає.