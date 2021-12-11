Туман, ожеледиця та сходження лавин. Українців попереджають про небезпеку: де саме

Сьогодні, 11 грудня в західних регіонах України, а також Вінницькій області очікується туман та ожеледиця. У Карпатах можливе сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, вночі та вранці у західних та Вінницькій областях туман, що призведе до обмеженої видимості 200-500 м, на дорогах ожеледиця, оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Разом з тим, у зв’язку з відлигою 10 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області та 11 грудня у високогір’ї Закарпатської області значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Крім того, 12-13 грудня, у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.