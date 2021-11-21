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Штормове попередження оголошено в Україні: де очікувати негоди

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Україна, Неділя 21 листопада 2021 08:50
Штормове попередження оголошено в Україні: де очікувати негоди Фото: штормове попередження оголошено в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні оголошено штормове попередження. Сильний вітер прогнозується майже у всіх областях, окрім південних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, шквали вночі очікуються у західних та північних областях.

Крім того, вдень у більшості регіонів України прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим у Києві та Київській області пориви вітру також сягатимуть 15-20 м/с.

Штормове попередження оголошено в Україні: де очікувати негоди

Нагадаємо, в Україні через погіршення погоди без світла залишився 94 населених пункти у п'яти областях України.

Додамо, вчора в Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів.

Разом з тим, в Чернігівській області вчора штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.

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