Штормове попередження оголошено в Україні: де очікувати негоди
В Україні сьогодні оголошено штормове попередження. Сильний вітер прогнозується майже у всіх областях, окрім південних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, шквали вночі очікуються у західних та північних областях.
Крім того, вдень у більшості регіонів України прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Разом з тим у Києві та Київській області пориви вітру також сягатимуть 15-20 м/с.
Нагадаємо, в Україні через погіршення погоди без світла залишився 94 населених пункти у п'яти областях України.
Додамо, вчора в Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів.
Разом з тим, в Чернігівській області вчора штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.