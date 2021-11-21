ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать непогоды

Новина українською →
Украина, Воскресенье 21 ноября 2021 08:50
Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать непогоды Фото: штормовое предупреждение объявлено в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется почти во всех областях, кроме южных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, шквалы ночью ожидаются в западных и северных областях.

Кроме того, днем в большинстве регионов Украины прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Вместе с тем в Киеве и Киевской области порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать непогоды

Напомним, в Украине из-за ухудшения погоды без света остался 94 населенных пункта в пяти областях Украины.

Добавим, вчера в Черкасской области из-за ухудшения погоды без света остались 10 населенных пунктов.

Вместе с тем, в Черниговской области вчера штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение Укргидометцентр
NEWS
День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу