Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україну повернулись дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в Україні 12 липня різко погіршиться у більшості областей. Суху погоду прогнозують тільки у 10 регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні в Україну повернулись дощі. Сухо буде тільки в 10 областях.
На заході вдень прогнозують +29+32, а вночі +15+18.
На сході очікується вдень +31+33, а вночі +19+21.
На півночі вдень буде +31+33, а вночі +18+20.
У центрі країни прогнозують вдень +29+31, а вночі +18+20.
На півдні буде вдень +30+32, а вночі +19+21.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +31+33, а вночі +19+21.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на цей тиждень, і назвали дату нового похолодання.