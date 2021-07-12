ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 12 липня 2021 08:00
Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну повернулись дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 12 липня різко погіршиться у більшості областей. Суху погоду прогнозують тільки у 10 регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в Україну повернулись дощі. Сухо буде тільки в 10 областях.

На заході вдень прогнозують +29+32, а вночі +15+18.

На сході очікується вдень +31+33, а вночі +19+21.

На півночі вдень буде +31+33, а вночі +18+20.

У центрі країни прогнозують вдень +29+31, а вночі +18+20.

На півдні буде вдень +30+32, а вночі +19+21.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +31+33, а вночі +19+21.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на цей тиждень, і назвали дату нового похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Зеленський зустрівся з можливим наступником Меркель: говорили про вступ України в ЄС та Донбас
Зеленський зустрівся з можливим наступником Меркель: говорили про вступ України в ЄС та Донбас
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою