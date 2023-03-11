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Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

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Украина, Суббота 11 марта 2023 07:00
Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, в субботу, 11 марта, в Украине ожидаются дожди повсеместно. При єтом будет тепло, до +13 градусов, а в Крыму - до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно. Днем в Украине дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер

юго-восточный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, днем в Украине кроме большинства северных и Винницкой областей порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

днем 8-13° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 17 °.

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Как сообщалось, сильные дожди, ожидаемые сегодня, 11 марта, испортят погоду и в воскресенье, 12 марта. В Украине существенно похолодает.

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