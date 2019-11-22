Через шторм в Кирилівці затопило бази відпочинку

У Запорізькій області через штормову погоду затопило бази відпочинку в Кирилівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. На даний час орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру. Бази відпочинку не працюють.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Сполучення смт Кирилівка - с. Степок не порушено, але у деяких місцях на дорозі є переливи води до 15 см, о. Бірючий - залишився відрізаний від суходолу. Піщана дорога вкрита водою.

Крім того, о 08:40 до на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що двоє охоронців бази відпочинку "Мрія" на Федотовій косі не можуть самотужки покинути базу. Рівень води досягав від 50-80 см. Рятувальники, які прибули на місце події надали чоловікові та жінці спецодяг, щоб подолати відстань до сухої поверхні, після цього бійці ДСНС супроводили людей на автовокзал. Зараз їх життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні оголошене штормове попередження. У східній, південній та західній частинах країни пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Також 22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних утримається холодною, вночі подекуди температура опускатиметься до -12 градусів тепла. Утримається сильний вітер.