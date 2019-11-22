Синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідні

Іллюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

У суботу очікуються дощі та похолодання до -11

Погода в Україні на вихідні погіршиться, йдуть дощі та похолодання з морозами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 23 листопада

У суботу в західних областях, зокрема у Львівській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській, очікуються дощі. Вдень температура повітря складе 0+4, а вночі -1-4. На півночі країни холодно, але без дощів. Вдень температура повітря складе 0-2, а вночі -6-8.

У центральних областях теж без дощів, але холодно. Вдень температура повітря складе 0+2, а вночі -5-7. На сході України вдень +1-1, а вночі -9-11. Півднь країни холодний, вдень температура повітря складе 0+3, а вночі -1-4.

У Києві у суботу теж холодно, але дощів не буде. Вдень температура повітря складе 0+2, а вночі -5-7.

Прогноз на 24 листопада

У неділю дощів в Україні не буде, але буде холодно. У західних областях +1+3, а вночі -1-3. На півночі країни +1-1, а вночі -6-8. У центрі країни вдень 0+2, а вночі очікується -5-7.

У східних областях України холодно, вдень очікується +1-1, а вночі дуже холодно -7-9. Південь країни також без дощів, вдень очікується +1+3, а вночі -2-4.

У Києві у неділю без дощів, але холодно. Вдень очікується 0+2, а вночі -5-7.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, на вихідні в Україні очікується вночі мороз, а в денні години - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Також повідомлялось, що сьогодні на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).