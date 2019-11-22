Из-за шторма в Кирилловке затопило базы отдыха

В Запорожской области из-за штормовой погоды затопило базы отдыха в Кирилловке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Сообщенте пгт Кирилловка - с. Степок не нарушено, но в некоторых местах на дороге есть переливы воды до 15 см, остров Бирючий - остался отрезан от суши. Песчаная дорога покрыта водой.

Кроме того, в 08:40 на линию "101" поступило сообщение о том, что двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см. Спасатели, прибывшие на место происшествия оказали мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние к сухой поверхности, после этого бойцы ГСЧС сопровождали людей на автовокзал. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. В восточной, южной и западной частях страны порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/сек. Также 22 ноября на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Напомним, погода в Украине на выходных сохранится холодной, ночью местами температура будет опускаться до -12 градусов тепла. Сохранится сильный ветер.