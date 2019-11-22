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Синоптик прогнозує мороз та штормовий вітер на вихідних

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 11:55
Синоптик прогнозує мороз та штормовий вітер на вихідних
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вдень повітря максимум прогріватиметься до +3 градусів

Погода в Україні на вихідних утримається холодною, вночі подекуди температура опускатиметься до -12 градусів тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Зазначається, що 23-24 листопада в Україні очікується вночі -3-9 градусів, місцями -9-12 градусів, а в денні години - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вищою очікується температура повітря у західних областях: вдень +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму +4+10 градусів.

"Сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер створюватиме небезпеку на Заході, Сході, особливо в Приазов`ї", - зазначила Діденко.

Натомість опадів синоптик не прогнозує. Лише завтра в західних областях є ймовірність місцями невеликих опадів у вигляді снігу. Однак це може спричинити ожеледицю.

У Києві 23-24 листопада опадів не передбачається, вітер вже не буде штормовим, проте все ж буде поривчастим. У нічні години - мороз до -4-10 градусів. У денні години у столиці очікується від 2 морозу до 2 тепла.

"Завтра, у роковини Голодомору, Сонце заходить о 16 годині 4 хвилини, якраз, коли запалюватимуть свічки пам`яті. Буде холодно, у Києві до 3-4 градусів морозу та ще й з поривчатим вітром", - додала Діденко.

Синоптик прогнозує мороз та штормовий вітер на вихідних

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві очікуються сильні пориви вітру. Негода утримається до кінця поточної доби.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 22 листопада у східних областях України похолодає до -12 градусів, на решті території очікуються заморозки до -7.

Синоптик попереджає про значне похолодання в Україні Вночі температура знизиться до -13
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