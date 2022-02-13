Німеччина отримає сьогодні нового президента. На вибори запросили Меркель
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, чинний президент Німеччини (GettyImages)
Сьогодні, 13 лютого, Федеральні збори Німеччини проведуть вибори нового президента країни. На голосування запросили колишнього канцлера Ангелу Меркель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бундестагу.
Федеральні збори складаються зі 1472 учасників. До складу зборів входять представники німецьких земель та 763 депутатів Бундестагу. Меркель представлятиме землю Мекленбург-Передня Померанія.
Хто претендує на посаду:
- Франк-Вальтер Штайнмаєр, чинний президент;
- Герхард Траберт, лікар з Майнца;
- Макс Отте, економіст та професор;
- Штефані Гебауер, астофізик.
Президента оберуть на п'ятирічний термін.
Нагадаємо, минулого року в Німеччині обрали нового канцлера. Ним став Олаф Шольц.