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Штайнмайер заявил о непризнании "референдумов" и дальнейшей поддержке Украины

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия никогда не признает результаты "референдумов" на оккупированных Россией территориях и будет продолжать поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

"Путинский режим продвигает эскалацию все дальше и дальше - даже сегодня, с аннексией четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской - после незаконных фиктивных "референдумов" на этой неделе", - заявил Штайнмайер.

По его словам, Германия никогда не признает эти "результаты". Штайнмайер сказал, что война принесла страдания и разрушения народа Украины, превратила в руины целые города и заставила миллионы людей убегать.

"Ответ может быть только один: мы стоим вместе с Украиной, вместе с нашими европейскими соседями. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо: финансово, гуманитарно, политически и военно", - добавил президент Германии.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил , что аннексия Россией украинских территорий не может быть признана.

Также G7 осудили "референдумы" России и пообещали помогать Украине "столько, сколько нужно".

Позже Израиль заявил, что не признает российские "референдумы" в Украине.

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