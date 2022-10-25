Штайнмайер о призывах к перемирию: несправедливый мир Путина может вызвать только новую войну

"Многие требуют прекращения войны, перемирия, а вы сказали, господин президент (Зеленский - ред.), что Украина хочет достичь справедливого мира. Я разделяю ваше мнение, истинного мира не будет без справедливости и несправедливый мир, который может заключить Путин, может вызвать только новую войну", - заявил президент ФРГ.

Штайнмайер также подчеркнул, что его страна осуждает эскалацию, "частичную мобилизацию" и аннексию украинских территорий Россией.