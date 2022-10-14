Последствия российского вторжения в Украину: в Африке голодают более 100 млн человек

МВФ предупредил, что 123 млн человек, или 12% населения стран Африки к югу от Сахары, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Причинами стали эффекты войны России против Украины, а также усиление беспорядков и засухи в некоторых частях континента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Что нас действительно беспокоит, так это тот факт, что это происходит вдобавок ко всем проблемам, вызванным пандемией", - заявил Абебе Селассие из МВФ.

Годовая инфляция цен на продовольствие в странах Африки к югу от Сахары со второй половины 2021 года составила более 10%, а новые экономические прогнозы МВФ на этой неделе повысили прогноз региональной инфляции на 2 процентных пункта до 8,7% на этот год.

Быстро растущие глобальные процентные ставки означают, что страны Африки к югу от Сахары с самой крупной задолженностью фактически потеряли доступ к международным рынкам капитала.