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Последствия российского вторжения в Украину: в Африке голодают более 100 млн человек

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Вашингтон, Пятница 14 октября 2022 14:59
Последствия российского вторжения в Украину: в Африке голодают более 100 млн человек Фото: Африке грозит голод из-за вторжения России в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

МВФ предупредил, что 123 млн человек, или 12% населения стран Африки к югу от Сахары, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Причинами стали эффекты войны России против Украины, а также усиление беспорядков и засухи в некоторых частях континента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Что нас действительно беспокоит, так это тот факт, что это происходит вдобавок ко всем проблемам, вызванным пандемией", - заявил Абебе Селассие из МВФ.

Годовая инфляция цен на продовольствие в странах Африки к югу от Сахары со второй половины 2021 года составила более 10%, а новые экономические прогнозы МВФ на этой неделе повысили прогноз региональной инфляции на 2 процентных пункта до 8,7% на этот год.

Быстро растущие глобальные процентные ставки означают, что страны Африки к югу от Сахары с самой крупной задолженностью фактически потеряли доступ к международным рынкам капитала.

Напомним, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что вторжение России в Украину может привести к проблемам с продовольствием на Ближнем Востоке и создаст предпосылки для новой "Арабской весны".

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