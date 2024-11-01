ua en ru
Пт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В штате Джорджия предупредили о попытке России вмешаться в выборы президента США

Пятница 01 ноября 2024 18:07
UA EN RU
В штате Джорджия предупредили о попытке России вмешаться в выборы президента США Фото: в штате Джорджия предупредили о попытке России вмешаться в выборы президента США (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сети появилось видео, на котором якобы мигрант из Гаити рассказывает, как несколько раз проголосовал на президентских выборах в США. Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер назвал его российской дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На видео, которое вчера появилось в соцсети X и набрало более полумиллиона просмотров, якобы гаитянский иммигрант утверждал, что несколько раз голосовал на президентских выборах за вице-президента США Камалу Харрис.

Позже оригинальный пост из видео удалили из соцсети, но его копии продолжают распространять как доказательство вроде бы фальсификаций на выборах в США.

"Это неправда, и это пример целенаправленной дезинформации, которую мы видели на этих выборах", - прокомментировал видео Раффенспергер.

По его словам, видео было "очевидно фальшивым" и имело целью вызвать беспокойство относительно вроде бы нелегитимного процесса голосования в Джорджии, а его расследованием уже занимаются специалисты.

"Мы просим Илона Маска и руководство других социальных сетей удалить эту информацию. Очевидно, что это фейк и часть дезинформационной кампании. Скорее всего, это продукция российских троллеферм", - добавил госсекретарь штата Джорджия.

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

На днях СМИ сообщали, что преимущество Харрис над Трампом в гонках на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у Харрис 44% поддержки избирателей, у Трампа - 43%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте