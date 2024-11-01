У штаті Джорджія попередили про спробу Росії втрутитися у вибори президента США

У мережі з'явилося відео, на якому нібито мігрант із Гаїті розповідає, як кілька разів проголосував на президентських виборах у США. Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер назвав його російською дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На відео, яке вчора з'явилося у соцмережі X і набрало понад пів мільйона переглядів, нібито гаїтянський іммігрант стверджував, що кілька разів голосував на президентських виборах за віцепрезидента США Камалу Гарріс.

Згодом оригінальний пост із відео видалили із соцмережі, але його копії продовжують поширювати як доказ начебто фальсифікацій на виборах у США.

"Це неправда, і це приклад цілеспрямованої дезінформації, яку ми бачили на цих виборах", - прокоментував відео Раффенспергер.

За його словами, відео було "очевидно фальшивим" і мало на меті викликати занепокоєння щодо начебто нелегітимного процесу голосування у Джорджії, а його розслідуванням уже займаються фахівці.

"Ми просимо Ілона Маска та керівництво інших соціальних мереж видалити цю інформацію. Очевидно, що це фейк і частина дезінформаційної кампанії. Швидше за все, це продукція російських тролеферм", - додав держсекретар штату Джорджія.