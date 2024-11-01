ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У штаті Джорджія попередили про спробу Росії втрутитися у вибори президента США

П'ятниця 01 листопада 2024 18:07
UA EN RU
У штаті Джорджія попередили про спробу Росії втрутитися у вибори президента США Фото: у штаті Джорджія попередили про спробу Росії втрутитися у вибори президента США (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі з'явилося відео, на якому нібито мігрант із Гаїті розповідає, як кілька разів проголосував на президентських виборах у США. Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер назвав його російською дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На відео, яке вчора з'явилося у соцмережі X і набрало понад пів мільйона переглядів, нібито гаїтянський іммігрант стверджував, що кілька разів голосував на президентських виборах за віцепрезидента США Камалу Гарріс.

Згодом оригінальний пост із відео видалили із соцмережі, але його копії продовжують поширювати як доказ начебто фальсифікацій на виборах у США.

"Це неправда, і це приклад цілеспрямованої дезінформації, яку ми бачили на цих виборах", - прокоментував відео Раффенспергер.

За його словами, відео було "очевидно фальшивим" і мало на меті викликати занепокоєння щодо начебто нелегітимного процесу голосування у Джорджії, а його розслідуванням уже займаються фахівці.

"Ми просимо Ілона Маска та керівництво інших соціальних мереж видалити цю інформацію. Очевидно, що це фейк і частина дезінформаційної кампанії. Швидше за все, це продукція російських тролеферм", - додав держсекретар штату Джорджія.

Вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс та колишній американський лідер Дональд Трамп.

Днями ЗМІ повідомляли, що перевага Гарріс над Трампом у перегонах на виборах в США скоротилася до 1%. Наразі у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті