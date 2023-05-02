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Штат заполнен на 10%. Оккупационные "администрации" жалуются на значительный дефицит кадров

Фото: Россиянин и коллаборантка (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне не могут укомплектовать "структурные подразделения" оккупационных органов исполнительной власти на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В отдельных случаях дефицит достигает 90%. Причиной является отказ россиян работать на временно оккупированных территориях из-за рисков и неопределенности дальнейшей судьбы территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители преимущественно либо покинули регион, либо отказываются сотрудничать с врагом.

"Таким образом, оккупационные администрации до сих пор не могут полноценно запустить в работу и россияне вынуждены искать кадровые ресурсы в регионах", - добавили в ЦНС.

Напомним, что россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.

Российские захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временных захваченных территориях Украины.

Гауляйтеры оккупированной части Донецкой и Луганской областей разворовывают деньги, которые РФ посылает им для восстановления региона.

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