Запретили въезд в ЕС? Пошаговая инструкция, как действовать во время военного положения

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения военного положения тысячи украинцев сталкиваются с проблемами выезда за границу. Особенно это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых действуют ограничения.

Как действовать, если пограничники запретили въезд в ЕС для РБК-Украина объяснил управляющий партнер "Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый .

Самые частые причины отказа

Среди основных причин - несоответствие документов, недостаточное обоснование цели поездки или нарушение визового режима. В условиях военного положения все чаще отказы связаны с ограничениями, определенными Указом президента №64/2022.

"Мужчинам стоит быть особенно внимательными: даже если у вас есть законные основания для выезда, пограничники могут требовать подтверждения через реестры "Оберіг" или "Шлях", - отмечает юрист.

Получите письменное решение

Первый шаг - требуйте письменное решение об отказе. Это предусмотрено украинским законом "О пограничном контроле" и Шенгенским кодексом о границах.

В документе должны быть указаны:

дата и место отказа;

причина;

порядок обжалования.

"Без этого документа невозможно начать процедуру обжалования. Вежливо попросите его сразу на пункте пропуска", - советует Курявый.

Как обжаловать отказ

Адвокат отмечает, что обжаловать решение пограничников можно двумя способами:

Административным путем. Жалобу подают в Госпогранслужбу Украины или соответствующий орган страны ЕС. Стоит приложить документы, подтверждающие право на выезд: справку ВВК, бронирование, разрешение ТЦК. Срок подачи - 30 дней.

Жалобу подают в Госпогранслужбу Украины или соответствующий орган страны ЕС. Стоит приложить документы, подтверждающие право на выезд: справку ВВК, бронирование, разрешение ТЦК. Срок подачи - 30 дней. Судебный порядок. Иск подается в окружной административный суд (в Украине) или в суд страны ЕС. Приложите копию решения об отказе и доказательства законности вашего выезда. Можно подать ходатайство о приостановлении действия решения.

"В суде важно доказать, что пограничники действовали вопреки законодательству - например, не проверили актуальные данные в реестрах или проигнорировали разрешение ТЦК", - объясняет юрист.

Что стоит учесть во время военного положения

Данные в реестре "Оберіг" должны быть актуальными, особенно если вы исключены из воинского учета.

Документы о бронировании должны быть внесены в "Шлях".

Льготные категории (многодетные родители, сопровождение лиц с инвалидностью, студенты иностранных вузов) должны иметь надлежащим образом оформленные документы.

Отказ от пограничников ЕС: нужно доказать законность выезда из Украины. Обращайтесь в пограничный орган страны, а в случае отказа - в суд.

Советы юриста

Если вы решили поехать в какую-то из Европейских стран, обновите документы в ТЦК, ВЛК, внесите данные в реестры. Также проверяйте условия въезда на портале МИД.

Избегайте поддельных документов - это грозит уголовной ответственностью. Если возникнет конфликтная ситуация, обращайтесь к юристу, который специализируется на миграционных делах.

"Не стоит сдаваться после первого отказа. Если вы имеете законное право на выезд - его можно отстоять. Главное - действовать грамотно и вовремя", - заключает Александр Курявый.