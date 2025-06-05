ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Запретили въезд в ЕС? Пошаговая инструкция, как действовать во время военного положения

Четверг 05 июня 2025 06:40
UA EN RU
Запретили въезд в ЕС? Пошаговая инструкция, как действовать во время военного положения Фото: Граница Украины с Евросоюзом (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения военного положения тысячи украинцев сталкиваются с проблемами выезда за границу. Особенно это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых действуют ограничения.

Как действовать, если пограничники запретили въезд в ЕС для РБК-Украина объяснил управляющий партнер "Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый.

Самые частые причины отказа

Среди основных причин - несоответствие документов, недостаточное обоснование цели поездки или нарушение визового режима. В условиях военного положения все чаще отказы связаны с ограничениями, определенными Указом президента №64/2022.

"Мужчинам стоит быть особенно внимательными: даже если у вас есть законные основания для выезда, пограничники могут требовать подтверждения через реестры "Оберіг" или "Шлях", - отмечает юрист.

Получите письменное решение

Первый шаг - требуйте письменное решение об отказе. Это предусмотрено украинским законом "О пограничном контроле" и Шенгенским кодексом о границах.

В документе должны быть указаны:

  • дата и место отказа;
  • причина;
  • порядок обжалования.

"Без этого документа невозможно начать процедуру обжалования. Вежливо попросите его сразу на пункте пропуска", - советует Курявый.

Как обжаловать отказ

Адвокат отмечает, что обжаловать решение пограничников можно двумя способами:

  • Административным путем. Жалобу подают в Госпогранслужбу Украины или соответствующий орган страны ЕС. Стоит приложить документы, подтверждающие право на выезд: справку ВВК, бронирование, разрешение ТЦК. Срок подачи - 30 дней.
  • Судебный порядок. Иск подается в окружной административный суд (в Украине) или в суд страны ЕС. Приложите копию решения об отказе и доказательства законности вашего выезда. Можно подать ходатайство о приостановлении действия решения.

"В суде важно доказать, что пограничники действовали вопреки законодательству - например, не проверили актуальные данные в реестрах или проигнорировали разрешение ТЦК", - объясняет юрист.

Что стоит учесть во время военного положения

Данные в реестре "Оберіг" должны быть актуальными, особенно если вы исключены из воинского учета.

Документы о бронировании должны быть внесены в "Шлях".

Льготные категории (многодетные родители, сопровождение лиц с инвалидностью, студенты иностранных вузов) должны иметь надлежащим образом оформленные документы.

Отказ от пограничников ЕС: нужно доказать законность выезда из Украины. Обращайтесь в пограничный орган страны, а в случае отказа - в суд.

Советы юриста

Если вы решили поехать в какую-то из Европейских стран, обновите документы в ТЦК, ВЛК, внесите данные в реестры. Также проверяйте условия въезда на портале МИД.

Избегайте поддельных документов - это грозит уголовной ответственностью. Если возникнет конфликтная ситуация, обращайтесь к юристу, который специализируется на миграционных делах.

"Не стоит сдаваться после первого отказа. Если вы имеете законное право на выезд - его можно отстоять. Главное - действовать грамотно и вовремя", - заключает Александр Курявый.

Напомним, в Украине в 2025 году изменили правила пересечения границы для отдельных категорий мужчин в возрасте 18-60 лет. Водители медицинских и гуманитарных грузов теперь могут выезжать только на общих основаниях - через систему "Шлях" больше не пускают.

Для художников и медийщиков ввели новые условия - выезд возможен только при наличии официальных писем от Минкульта или Минцифры и подтверждающих документов. Также правительство расширило перечень военнообязанных, которые имеют право на выезд, в частности для родственников погибших военных.

РБК-Украина также писало, что во время военного положения мужчины и женщины, которые являются военнообязанными, имеют ограничения на выезд за границу. В то же время существует перечень исключений - для забронированных работников, лиц с инвалидностью, родителей трех и более детей, одиноких воспитателей, сиделок больных родственников, а также семей людей с инвалидностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выезд за границу
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам