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Через штам "Омікрон". Британія переходить до повторної вакцинації кожні 3 місяці

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Великобританія, Вівторок 30 листопада 2021 09:08
Через штам "Омікрон". Британія переходить до повторної вакцинації кожні 3 місяці Фото: Британія переходить до повторної вакцинації кожні 3 місяці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Великобританії через появу нового штаму коронавірусу "Омікрон" скорочують термін ревакцинації. Замість повторного COVID-щеплення через півроку, його проводитимуть кожні три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу британського МОЗ Саджида Джавіда у Twitter.

Він заявив, що погодився з рекомендацією Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JСVI) зменшити термін між основним курсом вакцинації від COVID-19 та ревакцинацією.

"Я попросив JCVI терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму "Омікрон"... Я прийняв їхню пораду наполовину зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців", - написав Джавід.

Нагадаємо, у минулу суботу, 27 листопада, у Великобританії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Додамо, що в країні повернули масковий режим для закладів освіти. Правило поширюється на усіх працівників, відвідувачів та учнів старше 7-го класу.

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Великобританія Вакцина від коронавірусу
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