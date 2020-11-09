У штабі уточнили графік роботи КПВВ на Донбасі

Фото: КПВВ на Донбасі (dnl com ua)

У штабі операції Об'єднаних сил уточнили графік роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Все КПВВ здійснюватимуть пропуск громадян з 8:00 до 16:00.

Про це йдеться в повідомленні ООС в Facebook.

Відзначається, що з підконтрольною боку пропуск громадян буде здійснюватися через сім КПВВ - "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське", "Станиця Луганська", "Щастя" і "Золоте".

"Пропуск громадян і транспортних засобів ... буде проводитися щодня з 8.00 до 16.00", - повідомили в штабі.

При в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні будуть пройти температурний скринінг, а також перебувати в захисній масці і дотримуватися дистанції. Також громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток "Дій вдома" або обсервації.

Нагадаємо, з 10 листопада на Донбасі відкриваються всі сім КПВВ, серед яких два нових - "Щастя" і "Золоте".

При цьому, як писало РБК-Україна, окупанти не будуть відновлювати роботу КПВВ в Донецькій області. Пропуск буде здійснюватися лише в двох з п'яти пунктів пропуску та по певних днях.