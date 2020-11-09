На Донбасі відновлюють пропуск через всі сім КПВВ

Фото: КПВВ на Донбасі (dnl com ua)

На Донбасі з 10 листопада відновлюється пропуск громадян через всі сім наявних контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду. З них КПВВ "Щастя" і "Золоте" є новими.

Про це йдеться в заяві штабу операції Об'єднаних сил.

Так, буде здійснюватися пропуск через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка" і "Майорське в Донецькій області, а також через пункти" Станиця Луганська "," Щастя "і" Золоте "в Луганській області.

"Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача об'єднаних сил, у всіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил, відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться в заяві.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щодня з 8:00 до 18:00. При цьому громадяни повинні будуть пройти температурний скринінг, а також перебувати в захисній масці і дотримуватися дистанції.

Також при в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток "Дій вдома" або обсервації.

Нагадаємо, 10 листопада на Донбасі відбудеться відкриття двох КПВВ - "Щастя" і "Золоте". Відповідних домовленостей було досягнуто ще на торішній нормандської зустрічі.

Раніше РБК-Україна писало, що пропуск громадян через КПВВ "Станиця Луганська" зупинили до 15 листопада через поширення коронавірусу в ОРДЛО.