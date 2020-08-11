ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У штабі Тіхановської закликали Лукашенка мирно передати владу народу

Білорусь, Вівторок 11 серпня 2020 16:51
У штабі Тіхановської закликали Лукашенка мирно передати владу народу
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Штаб висловив підтримку демонстрантам

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської запропонував діючому керівництву країни почати діалог про мирну передачу влади народу. Також в штабі висловили підтримку учасникам акцій протестів.

Про це повідомляє "Наша Нива".

У своїй заяві представники Тіхановском закликали владу відмовитися від насильства по відношенню до мирних громадян.

"Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом. Ми проти насильства і просимо владу не застосовувати насильство проти мирних громадян. Ми пропонуємо почати діалог про мирну передачу влади народу без насильства і потрясінь", - йдеться в заяві штабу .

Відзначимо, в Білорусі вже третій день тривають протести у зв'язку з результатами президентських виборів. За попередніми даними ЦВК, перемогу у виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. При цьому Тіхановском подала протест на результати виборів, який прийняв ЦВК.

Як писало РБК-Україна, в ході протестів в ніч з 10 на 11 серпня в Білорусі затримали 2 тисячі осіб.

Вранці, 11 серпня, Світлана Тіхановська покинула Білорусь і виїхала в Литву, після чого в мережі опублікували її відеозвернення, в якому вона закликала не виходити на акції протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьпротествыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся