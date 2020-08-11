У штабі Тіхановської закликали Лукашенка мирно передати владу народу

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Штаб висловив підтримку демонстрантам

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської запропонував діючому керівництву країни почати діалог про мирну передачу влади народу. Також в штабі висловили підтримку учасникам акцій протестів.

Про це повідомляє "Наша Нива".

У своїй заяві представники Тіхановском закликали владу відмовитися від насильства по відношенню до мирних громадян.

"Ми підтримуємо всіх, хто протестує проти фальсифікацій і бореться за свої права мирним шляхом. Ми проти насильства і просимо владу не застосовувати насильство проти мирних громадян. Ми пропонуємо почати діалог про мирну передачу влади народу без насильства і потрясінь", - йдеться в заяві штабу .

Відзначимо, в Білорусі вже третій день тривають протести у зв'язку з результатами президентських виборів. За попередніми даними ЦВК, перемогу у виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. При цьому Тіхановском подала протест на результати виборів, який прийняв ЦВК.

Як писало РБК-Україна, в ході протестів в ніч з 10 на 11 серпня в Білорусі затримали 2 тисячі осіб.

Вранці, 11 серпня, Світлана Тіхановська покинула Білорусь і виїхала в Литву, після чого в мережі опублікували її відеозвернення, в якому вона закликала не виходити на акції протесту.