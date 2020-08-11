ЦВК Білорусі прийняла скаргу Тіхановської на результати виборів

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)

Тіхановська збиралася оскаржити результати виборів

Центральна виборча комісія Білорусі прийняла скаргу головної конкурентки Олександра Лукашенка на минулих виборах президента Білорусі Світлани Тіхановської щодо результатів виборів.

Про це повідомляє ТАСС.

"Скарга Тіхановської зареєстрована", - сказав співрозмовник агентства.

Зазначимо, 10 серпня вона подала скаргу до ЦВК з вимогою визнати недійсними результати виборів.

Тіхановська також наполягала на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування на низці дільниць.

Пізніше з'явилася інформація, що опозиціонерка 3 години провела в будівлі Центрвиборчкому, а потім не виходила на зв'язок.

У підсумку вона виїхала в Литву. 11 серпня цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ країни. За словами штабу Тіхановської, вона не могла знаходитися в Білорусі далі.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська закликала народ Білорусі не виходити на протести, читаючи звернення з аркуша паперу.