В штабі Порошенка заявили про "твердий союз" з Парубієм

У президента запевнили, що союз Порошенка та Парубія зміцнився на церковній темі

Действующий президент Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий, который также является влиятельным членом "Народного фронта", перед выборами 2019 стали "твердыми союзниками". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дружба по расчету: как Петр Порошенко искал политических союзников перед выборами".

В частности, что в штабе Порошенко уверяют, что сейчас Парубий и президент - "твердые союзники". По словам источников, на их отношения благотворно повлияло то, что оба приложили немало усилий для получения автокефалии Православной церкви Украины. Как отметили в Администрации президента, на этой почве они наладили тесную коммуникацию.

В то же время у Порошенко называют своим союзником и секретаря СНБО Александра Турчинова. Однако тот в попытке сохранить нейтралитет еще в начале прошлого года отказался возглавить штаб Порошенко. Эта неоднозначность объясняется тем, что многие члены НФ, куда после Революции достоинства вошло немало членов партии "Батькивщина", скорее предпочтут выступить в поддержку Юлии Тимошенко.

Напомним, ранее у Порошенко рассказали детали союза с Гройсманом перед выборами. По данным источников, стороны договорились о совместном походе на парламентские выборы.

Отметим, в начале февраля в Киеве прошел съезд "Народного фронта". На съезде решили не выдвигать своего кандидата на пост президента.