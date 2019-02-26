В штабі Порошенка прокоментували дані програми "Наші гроші" про закупівлі в армії

За словами Медведєва, це "передвиборна технологія"

Спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев назвал появление данных журналистского расследования Bihus.Info "Наши гроши" о хищении средств при проведении закупок для армии, в котором фигурируют первый заместитель СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь, "предвыборной технологией в преддверии президентских выборов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам "это стопроцентная предвыборная технология".

"Потому что до выборов остается месяц. Безусловно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и узнать истину, как повлиять на расстановку избирательных сил", - сказал Медведев.

Вместе с тем, он не ответил, кто может за этим стоять.

"У меня, конечно, есть версии и даже некоторые информативные данные, которые позволяют делать выводы для себя, однако в отличии от наших оппонентов я не хочу делать голословных обвинений", - заявил он и добавил, что доказательств у него нет, а есть уверенность и версии, кто это сделал.

По его словам, круг "условно подозреваемых" - не широкий, потому что "есть три-четыре кандидата, которые серьезно принимают участие в президентской гонке".

Напомним, согласно журналистскому расследованию, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.

Ранее, в 2016-2018 годах по материалам Службы безопасности и других правоохранительных органов было начато несколько уголовных дел, связанных с финансовыми нарушениями на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром"