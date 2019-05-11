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Бойовики обстріляли Авдіївку: поранено бійця ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 13:41
Бойовики обстріляли Авдіївку: поранено бійця ЗСУ
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовому надано невідкладну медичну допомогу

У суботу, 11 травня, у зоні ООС на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки було поранено військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає прес-служба Міноборони.

Таким чином, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника, яка сталася вранці на Донецькому напрямку.

Так, о 08:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік оборонців Авдіївки. Обстріл тривав 20 хвилин і вівся противником з боку окупованого населеного пункту Спартак.

"Внаслідок цього ворожого вогню зазнав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", - зазначив речник.

Мотузяник поінформував, що військового було евакуйовано з бойової позиції та надано невідкладну медичну допомогу.

Станом на зараз, за словами речника Міноборони, ситуація у районі проведення ООС стабільна та цілком контрольована українськими підрозділами.

Нагадаємо, 10 травня бойовики обстріляли житлові будинки в населеному пункті Травневе в Бахмутському районі Донецької області. Обстріл вівся з ручного протитанкового гранатомета. Підкреслимо, що постраждали в результаті обстрілу немає.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 травня озброєні формування РФ 12 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Додамо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер знову звинуватив РФ у погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання мінських угод.

Бойовики обстріляли житлові будинки у Травневому На Донбасі поранений український військовий
Новини України АвдіївкаобстрелООС
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